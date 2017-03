Bolsa de 10 mil euros apoia trabalhos na área da dor

Estão abertas as candidaturas a uma bolsa no valor de 10 mil euros para apoiar jovens investigadores a desenvolver trabalhos na área da dor. As candidaturas terminam no dia 30 de abril e o vencedor será conhecido durante o segundo semestre deste ano.

A bolsa destina-se a jovens até aos 35 anos, afiliados a uma universidade ou centro de investigação português, e que pretendam desenvolver trabalhos de investigação clínica relacionados com a temática da dor. As candidaturas a esta bolsa deverão ser enviadas, até 30 de abril de 2017, por correio eletrónico para fundacaogrunenthal.pt@ grunenthal.com

Para avaliação dos projetos são tidos em consideração critérios como o âmbito do projeto, a originalidade da pergunta de investigação, a qualidade do plano de investigação e as qualificações e curriculum vitae do candidato.

A Bolsa para Jovens Investigadores em Dor é uma iniciativa da Fundação Grünenthal, uma entidade sem fins lucrativos que tem por fim primordial a investigação e a cultura científica na área das ciências médicas, com particular dedicação ao tema da dor e respetivo tratamento.

Para mais informações consulte o regulamento da bolsa em http://www.fundacaogrunenthal. pt/.