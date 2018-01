Bolsa de 10 mil euros vai apoiar jovem investigador na área da dor

Shares

A Fundação Grünenthal vai atribuir uma bolsa no valor de 10 mil euros para apoiar o desenvolvimento um projeto de investigação básica que tenha como objeto a dor em qualquer das suas vertentes. As candidaturas estão abertas até dia 30 de abril, de 2018.

Os critérios para valorização do trabalho incluem o âmbito do projeto, a originalidade da pergunta de investigação, a qualidade do plano de investigação e as qualificações e curriculum vitae do candidato.

Podem candidatar-se jovens até aos 35 anos, afiliados a uma universidade ou centro de investigação português, e que pretendam desenvolver trabalhos de investigação básica relacionados com a temática da dor.

As candidaturas à Bolsa Jovens Investigadores em Dor devem ser enviadas para fundacaogrunenthal.pt@grunenthal.com