A UMAR/Madeira realiza, nesta sexta-feira, dia 26 de Janeiro, entre as 15h30 e as 17h00, um Seminário que terá lugar no Hotel Porto Santa Maria.

Este evento tem como objetivo apresentar o Relatório do Projeto “Promovendo a Igualdade nas Comunidades e nas Escolas”, que foi desenvolvido em 2017, e que envolveu várias ações junto da Comunidade e das Escolas.