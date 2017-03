“Madeira Fashion Weekend” pretende lançar a Madeira no Mundo da Moda

O “Madeira Fashion Weekend” é um novo evento de Moda a acontecer pela primeira vez na Madeira, com o intuito de promover a Região Autónoma nos mercados estrangeiros ligados a este mundo de Moda, que cativa o interesse de milhares de pessoas.

O “Madeira Fashion Weekend”, que vai se realizar em 22 e 23 de abril, no Pestana Casino Park, vai ser um evento especial. De acordo com Francis Cardoso, um dos responsáveis pela realização deste evento, afirmou, durante a conferência de apresentação ocorrida nesta terça-feira, o “Madeira Fashion Weekend” será uma “fusão” de vários estilos, com muitas novidades, será um desfile muito diferente do que as pessoas já estão habituadas. A junção da Moda com Dança e Música é muito intensa neste evento, incluirá a participação de showgirls, luzes, música, etc.

O “Madeira Fashion Weekend” irá contar com a participação dos estilistas madeirenses: Christine Martins, Fábio Carvalho, Joana Mendonça, Karla Vieira, Hugo Santos, Rita Pessanha, Ruben Freitas e Sandra Vieira, que também apresentarão as suas coleções. A nível internacional, marcam também presença neste evento de moda os estilistas: The House of Radha, Robert Castano e Atelier Dumebi. Quanto a manequins, de realçar a presença dos manequins internacionais Sara Rich, Danish Wakeel, Mónica Dias, Ellie Elizur, Ralitza Dzhambazova e Mya.

Este que é considerado o maior acontecimento internacional de Moda na Ilha da Madeira contará ainda, a nível musical, com a presença de Kátia Aveiro que vai fazer uma performance exclusiva durante o show. Francis Cardoso, o grupo Dance Flavourz e 2Shoes, grupos de Londres, vão também atuar.

Outro dos pontos altos deste evento de moda será a “after party” a se realizar no “Pestana CR7 Hotel”.