Gordon Wilson torna-se membro honorário da APAVT

A Travelport – uma das principais Plataformas de Comércio de Viagens – acaba de anunciar que Gordon Wilson, Presidente e CEO da empresa, foi reconhecido pelos serviços prestados ao setor do turismo através da distinção de membro honorário da APAVT – Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo.

A distinção – que pela décima vez destaca um indivíduo – foi entregue na gala de celebração dos 25 anos da Travelport Portugal por Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT que também é membro do Conselho de Administração da ECTAA, a confederação europeia das associações de agências de viagens e operadores turísticos. No evento estiveram também presentes Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo; Fernando Pinto, diretor executivo da TAP Air Portugal; Paulo Menezes, diretor executivo do Grupo SATA; Francisco Calheiros, presidente da Confederação Portuguesa de Turismo; Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal; bem como as principais agências de viagens e operadores turísticos de Portugal e de várias nações de língua portuguesa, como Angola e Moçambique.

Gordon Wilson tem uma longa relação com Portugal, tendo sido um dos únicos quatro diretores a dirigir as operações da subsidiária nacional da Travelport no início de sua carreira na década de 1990. Tem sido um visitante regular no país, tanto profissional como pessoalmente, e tem demonstrado um grande interesse no desenvolvimento da indústria de viagens em Portugal, tanto de uma perspetiva tecnológica como de uma perspetiva FinTech, tendo introduzido a eNett no mercado, subsidiária de pagamentos B2B de rápido crescimento.

“Pensei que o meu papel na gala da Travelport Portugal era fazer um breve discurso sobre a origem da empresa e qual o seu futuro ao serviço da indústria de viagens nacional, bem como apresentar alguns prémios para os clientes que mais se destacaram no setor”, refere Gordon Wilson. “Fiquei, portanto, surpreendido por ter recebido este reconhecimento da APAVT, que muito me honrou. Estou bastante satisfeito e orgulhoso com aquilo que alcançámos no setor do turismo e de como as nossas relações como o governo, com os órgãos representativos da indústria, com os clientes, com as companhias aéreas, com as unidades hoteleiras e empresas de rent-a-car se têm mantido fortes. Não nos podemos também esquecer dos nossos clientes de agências de viagens corporativas e de lazer a quem oferecemos viagens de última geração e tecnologia final”, acrescenta.

Já António Loureiro, country manager da Travelport Portugal e Espanha, sublinha: “Em 2017, prevemos que o número de visitantes em Portugal cresça 3,8 por cento, o que significa cerca de 11,5 milhões de turistas internacionais até ao final do ano. Neste panorama, o setor do turismo representará um aumento de 2,6 por cento no PIB para mais de 30 mil milhões de euros (16,8 por cento do PIB), em 2017. O investimento efetuado na indústria de viagens é um contributo fundamental para o PIB nacional, sendo que Portugal continua a ser o principal player no setor do turismo e a Travelport tem a honra de poder apoiar esse crescimento com a nossa plataforma de tecnologia de viagens altamente diferenciada”, remata.