Travelport anuncia um novo acordo de full content com a Finnair

A Travelport, plataforma de comércio de viagens, renovou o acordo com a Finnair, a maior companhia aérea finlandesa. Na sequência deste reforço de parceria, a Finnair passa a usufruir da solução Travelport Rich Content and Branding, tornando-se a ducentésima companhia a adotar esta solução de merchandising.

A rede da Finnair abrange a Ásia, América do Norte, norte da Europa e regiões envolventes, através do seu hub no aeroporto de Helsínquia. A companhia transporta mais de dez milhões de passageiros anualmente e liga 17 cidades na Ásia e mais de 60 destinos na Europa. Com este acordo, as agências de viagens conectadas à Travelport em mais de 180 países, e que servem milhões de turistas em todo o mundo, terão acesso, em tempo real, às tarifas da companhia e ao inventário, através da plataforma de comércio de viagens da multinacional, permitindo que pesquisem e vendam os conteúdos da Finnair.

O Travelport Rich Content and Branding permite que as companhias aéreas exibam a proposta de marca, exatamente como fariam nos seus próprios websites. A solução inclui descrições e imagens dos produtos com uma componente fortemente visual, bem como dos produtos opcionais e auxiliares que estão para venda, incluindo as fares families, e fornece às companhias um maior controlo na forma como os produtos aparecem nos desktops dos agentes de viagens. Delta, Virgin Australia, United Airlines e South African Airways são algumas das companhias que já adotaram esta solução. Os viajantes também beneficiam destes conteúdos ao reservarem as suas viagens através das agências de viagens online que implementaram o Travelport Universal API.

A Finnair continuará também a utilizar as soluções digitais da Travelport e a ferramenta Travelport Sponsored Flights, permitindo customizar a oferta de 250 mil agentes de viagens e empresas em todo o mundo e garantindo reservas adicionais e receitas por lugar. Estas soluções inovadoras permitem que as companhias aéreas acompanhem, de forma eficaz, o investimento e retorno efetuado.

Rogier Van Enk, diretor da estratégia comercial, distribuição e Data Science da Finnair, reforçou as vantagens das soluções da Travelport neste novo acordo: “As soluções inovadoras de merchandising da Travelport vão permitir aumentar as vendas e a nossa proposta de valor”. Já Derek Sharp, vice-presidente e diretor-geral do segmento do comércio aéreo da Travelport, enalteceu a longa relação com a Finnair: “Este anúncio é um marco para a Travelport e para os seus produtos de bandeira. Estamos muito satisfeitos por a Finnair, que já colabora connosco, continuar a reconhecer o valor da nossa plataforma de comércio de viagens. Com o Rich Content & Branding, as companhias aéreas estão habilitadas a vender os seus produtos da forma que acham conveniente, num canal intermediário, acrescentando valor real aos seus negócios”.