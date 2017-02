Detido por posse de arma proibida em Machico

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que no decorrer de uma operação policial realizada pela Esquadra de Machico – Divisão Policial de Machico, deteve um individuo do sexo masculino, natural e residente no Concelho de Machico, por posse de arma proibida.

No decorrer da fiscalização rodoviária realizada ao veículo do cidadão em questão, o elemento policial identificou um objeto que se assemelhava a um bastão do tipo extensível, sendo este uma arma proibida nos termos da legislação em vigor, motivo pelo qual este lhe foi apreendido.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência sendo o expediente remetido para a competente autoridade judicial.

O Comando Regional da PSP da Madeira recomenda a todos os cidadãos que, sempre que tenham conhecimento de situações suspeitas ou relacionadas com a prática de ilícitos, contactem, no mais curto espaço de tempo e por qualquer via, qualquer Esquadra da PSP a fim de acionar a intervenção policial em tempo útil e em prol de um melhor serviço à comunidade.