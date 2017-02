Assinatura de protocolo “Semear Saúde, Colher Sorrisos”

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira – ADENORMA, vão assinar amanhã, dia 3, pelas 12:30 horas, um Protocolo com vista ao desenvolvimento do Projeto “Semear Saúde, Colher Sorrisos”.

O Protocolo em referência visa o aprofundamento do projeto “Semear Saúde, Colher Sorrisos” que a ADENORMA vem dinamizando desde 2014, em torno da promoção da produção e do consumo de germinados de sementes de várias espécies agrícolas, os quais proporcionam, qualitativa e ou quantitativamente, excelentes características quanto: ao valor nutricional; à biodisponibilidade dos nutrientes (proteínas, fibras, vitaminas e minerais); à digestibilidade dos hidratos de carbono e proteínas, e à riqueza em minerais (potássio, cálcio, magnésio, ferro, selénio e zinco) e em antioxidantes.

Este projeto da ADENORMA, tem como principais objetivos a promoção de uma atividade económica sustentável (produção de plantas para a obtenção de sementes) para inativos disponíveis, sem direito a prestações sociais, da área central da sua intervenção, o concelho de São Vicente, numa primeira fase, e posteriormente em toda a Região Autónoma da Madeira, e, numa segunda vertente, tornar as crianças e os adolescentes como os principais impulsionadores do consumo dos germinados, via promoção, produção e consumo generalizado nas cantinas das escolas e na casa de cada aluno (com germinador individual). De referir que, no decurso do «Semear Saúde, Colher Sorrisos» e até ao presente, cerca de 1.300 crianças da rede escolar da Região já tiveram a oportunidade de conhecer os benefícios do consumo, participar em provas de degustação, e de aprender a fazer os seus próprios germinados, recebendo um “Germinador Sorrisos”, com dois pacotes de sementes, e um manual de instruções de como o ativar e manter.

A oportunidade da celebração deste Protocolo resulta do facto da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas ter em implementação o Projeto INOVAGRO, o qual visa apoiar e desenvolver ações planificadas de criação de inovação na produção agrícola e agroalimentar da Região Autónoma da Madeira, e proceder à sua promoção e transferência para a agricultura e ou a agroindústria.

Ora, uma das ações em curso do INOVAGRO, com a designação de «Evolução da Produção e Consumo de Germinados», tem precisamente por objetivos contemplar, entre outros aspetos: a seleção de novas culturas produtoras de semente; a execução de testes de germinação; a implementação de análises microbiológicas e do valor nutritivo; a diversificação de suportes/condições de germinação; a criação de painel tests; a avaliação dos custos de produção e de comercialização, e a realização de ensaios de produção em escala agrícola.

O patente Protocolo parte do reconhecimento de que o projeto «Semear Saúde, Colher Sorrisos» mantém um grande potencial de crescimento, e que terá todas as vantagens em prosseguir em sinergia com a linha de desenvolvimento enquadrada pela ação específica que lhe é dirigida no âmbito do projeto INOVAGRO.

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a ADENORMA, com a celebração deste Protocolo, vão continuar a promover o consumo de germinados a diferentes níveis (restauração hoteleira, distribuição agroalimentar e rede escolar), incluindo a produção de sementes em Modo de Produção Biológico para o efeito e, simultaneamente, desenvolver o know how entretanto adquirido.

No âmbito da assinatura do Protocolo será apresentado um novo germinador, totalmente ecológico, constituído por um saco de linho e que mereceu a designação de “Germinador Canguru Sorrisos” em alusão à bolsa marsupial dos cangurus fêmea, pois este suporte à germinação proporciona às sementes o que a mãe canguru assegura à cria: calor, humidade e proteção para um crescimento saudável.

O evento terá lugar no Auditório da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, no 5.º Andar, do Edifício Golden Gate, no Funchal.