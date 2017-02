No próximo sábado , dia 17, é apresentado o “Campeonato Regional Trial Resistência Madeira 2017” (CRTR 2017), cuja cerimónia terá lugar pelas 22 horas, na Junta de Freguesia de São Martinho.

Esta competição, que já vai na sua 4ª edição, é organizada pelo Núcleo 4×4 do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz.

Este será um ano com muitas novidades, facto que é comprovado pela chegada à ilha de novos protótipos para a prática desta vertente do todo-o-terreno, aguardando-se a estreia das novas máquinas no arranque da época 2017 do CRTR.

O carácter competitivo e recheado de adrenalina do CRTR contribuiu certamente para que milhares de espectadores tenham-se deslocado ao concelho do Porto Moniz ao longo de 2017, mais concretamente à pista construída exclusivamente para o efeito no sitio dos Lamaceiros.

Um cenário que se afigura semelhante para 2017, pois a competição já granjeia de um estilo reconhecido pelo público em geral e aficionados do TT em particular.