Governo avança com regulamentação da carreira dos vigilantes da natureza

A secretária Regional do ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada avançou hoje, na abertura do XX Encontro de Vigilantes da natureza, que se encontra a decorrer na Madeira, que o Governo Regional está a trabalhar no sentido de regulamentar a carreira dos vigilantes da natureza que desempenham funções no Parque Natural da Madeira. “Estamos a trabalhar na mais do que justa regulamentação da vossa carreira”, anunciou.

A governante deixou ainda rasgados elogios ao trabalho desenvolvido pelos 37 vigilantes da natureza da Madeira, lembrando que, para além das funções mais específicas inerentes à sua função de proteção e conservação da natureza, “em prol daquilo que muito nos orgulha e distingue, o nosso património natural”, têm igualmente estado envolvidos noutras atividades para a qual são solicitados, de que é exemplo os incêndios florestais de Agosto do ano passado. “E têm sido o garante da soberania portuguesa nas ilhas Selvagens”.