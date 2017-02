Governo recupera percurso da Ponta de São Lourenço

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitou o Percurso Recomendado da Ponta de São Lourenço, no Caniçal, que está a ser alvo de intervenção, com vista a dotá-lo de melhores condições de segurança para os visitantes.

O Governo Regional tem intenção de proporcionar nos percursos recomendados mais e melhores serviços de apoio, nomeadamente com parques de estacionamentos, instalações sanitárias, alijamento e restauração.

Susana Prada realçou ainda o facto de o Governo Regional aconselhar a utilização dos 30 percursos recomendados, 28 na Madeira e 2 no Porto Santo, precisamente porque “são “os que oferecem maior segurança, estão sinalizados e são alvo de manutenção regular”.