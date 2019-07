Governo investe em equipamento para assegurar limpeza da praia do Porto Santo

O Governo Regional realizou um forte investimento em equipamento para realizar as limpezas da praia do Porto Santo já a partir desta época balnear.

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, juntamente com o Diretor Regional da Administração Pública do Porto Santo, Jocelino Velosa, visitaram logo pela manhã o início das limpezas do areal. Segundo a governante, este investimento surge com o empenho do «Governo Regional em assegurar que as praias do Porto Santo estão nas melhores condições para receber a população nesta época balnear».

Susana Prada explicou também que foi criada uma equipa específica (4 elementos) para a limpeza da praia, que durante o mês de julho trabalhará dia sim, dia não; mas que em agosto realizará limpezas diariamente.

O equipamento adquirido, num total de 140 mil euros, é composto por uma máquina de limpeza de praia; um trator; 30 suportes de lixo e mais guarda sóis gratuitos de palmeira ao longo de toda a praia, de modo a garantir melhores condições e conforto à população.

Susana Prada aproveitou a oportunidade para apelar à população que faça uso dos suportes de lixo, de modo a manter a praia sempre limpa.