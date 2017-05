Viagens de negócios crescem 3,7% por ano

Na Ásia, a China é o país que mais cresce neste segmento, mas os Estados Unidos da América são o maior mercado das viagens de negócios

A Travelport – plataforma de comércio líder na indústria de viagens – acaba de apresentar um novo estudo sobre o mercado de viagens de negócios (Business Travel) elaborado juntamente com a World Travel & Tourism Council (WTTC). O relatório explora os países que estão a emergir neste segmento, bem como a importância das novas tecnologias, a necessidade de investimento e as legislações governamentais e destaca a previsão de crescimento da frequência de viagens de negócios de 3,7 por cento, por ano, até 2027.

O relatório, lançado na Cimeira Mundial do WTTC em Banguecoque, mostra que o crescimento acentuado das viagens de negócios é esperado principalmente nos mercados emergentes, com a Ásia-Pacífico a liderar com uma taxa de crescimento anual de 6,2% até à próxima década. O estudo destaca ainda a lista dos dez países que mais têm beneficiado com o incremento do setor das viagens de negócios. Na Ásia, a China (9,5%) assume a liderança, seguida por Myanmar (8,7%), Hong Kong (8%), Camboja (7,4%) e Índia (7,2%). Já em África, destaque para os resultados alcançados pelo Ruanda e Gabão (ambos 8,5%) e Tanzânia (7,9%).

Nos últimos cinco anos (2011-2016), as despesas nas viagens de negócios aumentaram de forma acentuada nos mercados emergentes, com a República Democrática do Congo a ocupar o primeiro lugar com um crescimento de 32%, seguindo-se Qatar (25%), Azerbaijão (21%) e Moçambique (19%), no mesmo período. Os resultados do estudo da Travelport/WTTC indicam ainda que oito dos vinte melhores destinos de viagens de negócios introduziram melhorias nos vistos, o que promoveu o crescimento do setor e da economia.

EUA: o maior mercado das viagens de negócio

Quanto aos maiores mercados do setor de viagens de negócios, o relatório aponta os Estados Unidos da América, a China, o Reino Unido, a Alemanha e o Japão. A pesquisa refere uma série de fatores que influenciam este crescimento. As viagens de negócios têm um peso muito significativo no contributo do setor do Turismo para o PIB nacional, uma vez que as empresas continuam a captar novos mercados e maximizar as suas receitas. Países que estão a emergir de conflitos, como Sudão, Sri Lanka, Angola e Ruanda, também se destacam neste relatório, que realça a ligação entre a paz e o desenvolvimento económico.

O estudo aborda o uso crescente da tecnologia por parte dos viajantes e empresas de viagens. A pesquisa da Travelport reflete sobre o aumento da necessidade dos viajantes de negócios em terem alertas nos dispositivos eletrónicos pessoais, com informações sobre os voos, como possíveis atrasos, check-in, atualizações, entre outros dados. Também chama a atenção para o futuro e para a geração milénio – digitalmente conectada – e a necessidade de se implementar ideias para interagir e envolver os clientes de forma eficaz. O documento apresenta um White Paper com propostas que sublinham o facto de ser imprescindível o investimento em tecnologias e infraestruturas, a eliminação dos encargos com os vistos, a promoção da segurança cibernética e a personalização de serviços junto dos clientes.

“Todos os dias vemos o setor das viagens de negócios a crescer a um ritmo significativo em muitos mercados emergentes, com a tecnologia a desempenhar um papel cada vez mais importante no sentido de melhorar a experiência para aqueles que viajam em trabalho. Como uma só indústria, precisamos de continuar a investir nas melhores tecnologias e infraestruturas, enquanto que os governos necessitam de ser mais amigáveis com as empresas, eliminando algumas exigências onerosas relativas aos vistos”, refere Gordon Wilson, CEO da Travelport.