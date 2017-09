Taça de Portugal Placard: Terceira eliminatória sorteada

Shares

O calendário de jogos da III Eliminatória da Prova Rainha ficou definido, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol.

Os emblemas participantes ficaram a conhecer, esta quinta-feira, os seus adversários na terceira eliminatória da Taça de Portugal Placard, num evento realizado na Cidade do Futebol.

O sorteio, que envolveu 64 clubes, contou com a integração dos 18 clubes da Liga NOS e com os 46 emblemas que se qualificaram na ronda anterior (9 da Liga Ledman Pro, 32 do Campeonato de Portugal e 5 formações distritais). As partidas estão agendadas para 15 de outubro.

Rúben Amorim, vencedor da Taça de Portugal, em 2013/2014, e Filipa Patão, que conquistou a Prova Rainha feminina em sete ocasiões, participaram na cerimónia.

Eis o resultado do sorteio:

Prozis/Vilaverdense FC (CP) – Boavista FC (Liga NOS)

Académico Viseu FC (Ledman) – CD Feirense (Liga NOS)

ARC Oleiros (CP) – Sporting CP (Liga NOS)

CF Vasco da Gama (D) – Vitória SC (Liga NOS)

Moura AC (CP) – Portimonense SC (Liga NOS)

SC Farense (CP) – Estoril Praia (Liga NOS)

Lusitano GC (D) – FC Porto (Liga NOS)

SC Vila Real (D) – CD Aves (Liga NOS)

Académica de Coimbra (Ledman) – FC Paços de Ferreira (Liga NOS)

Santa Clara (Ledman) – Belenenses (Liga NOS)

CF Canelas 2010 (CP) – Moreirense FC (Liga NOS)

CD Fátima (CP) – GD Chaves (Liga NOS)

Leixões SC (Ledman)- CD Tondela (Liga NOS)

AR São Martinho (CP) – SC Braga (Liga NOS)

CD Pinhalnovense (CP) – Vitória FC (Liga NOS)

SC Olhanense (CP) – SL Benfica (Liga NOS)

AD Sanjoanense (CP) – Rio Ave FC (Liga NOS)

GD União Torcatense (CP) – Marítimo da Madeira (Liga NOS)

CF União Madeira (Ledman) – Cube Oriental Lisboa (CP)

UD Vilafranquense (CP) – Casa Pia AC (CP)

UD Alta de Lisboa (D)- FC Famalicão (CP)

Clube Operário Desportivo (CP) – FC Felgueiras 1932 (CP)

SC Praiense (CP) – CD Alcains (D)

GD Gafanha (CP) – SC Freamunde (CP)

FC Arouca (Ledman) – GD Coruchense (CP)

AD Oliveirense (Ledman) – SC União Torreense (CP)

União Leiria (CP) – SC Espinho (CP)

FC Cesarense (CP) – Caldas SC (CP)

FC Vizela (CP) – SU Sintrense (CP)

CD Nacional (Ledman) – Merelinense FC (CP)

CD Cova da Piedade (Ledman) – Anadia FC (CP)

Amarante FC (CP) – SC Ideal (CP)