Nas bancas a edição 1336 do Tribuna da Madeira

“Exercício de pura encenação política”

Montenegro deixou “monte de generalidades” no Chão da Lagoa. Luís Montenegro foi ao Chão da Lagoa agradecer os votos dos madeirenses que lhe permitiram obter “uma maioria maior” e prometer a criação de condições para estes possam receber o dinheiro adiantado pelas viagens aéreas “sem passar horas em filas”. Segundo Miguel Albuquerque, o primeiro-ministro de Portugal pode contar com a Região, porque acredita que a República vai “assumir as suas responsabilidades”. A Madeira, diz o presidente do PSD-M e do Governo Regional, quer soltar “amarras” e decidir o seu futuro”, que não passa pela vinda para a Região de mais um helicóptero para combate a incêndios. “Mais uma vez enganaram os madeirenses com palavras ocas apenas para caçarem votos fáceis”, acusa Filipe Sousa, o deputado do JPP em São Bento.

JPP revela Inventário de imóveis da RAM com recurso aos “famosos papelinhos”

A Região Autónoma da Madeira (RAM) dispõe de aproximadamente 5.700 prédios rústicos e urbanos registados em seu nome, dispersos pelos 11 concelhos da Região. Destes, cerca de 4.400 são rústicos e 1.300 urbanos.

Esta relação consta da listagem oficial fornecida pelo Governo Regional, na sequência de mais uma ação de fiscalização pela transparência empreendida pelo Juntos Pelo Povo (JPP) sobre os atos governativos, ao abrigo da lei que regula o acesso a documentos administrativos.

Praia Formosa

Licenciamento de projectos impedido por decisão judicial. Miguel Silva Gouveia afirma ser o resultado das opções urbanísticas censuráveis do PSD.

A Confiança reafirma que o futuro da Praia Formosa exige “planeamento sério, respeito pelos estudos técnicos e transparência” no processo.

Porto do Funchal “é um corpo vivo da nossa economia”

A criação de um Fórum Consultivo para a Sustentabilidade e Ambiente será, segundo o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, uma plataforma privilegiada para a incubação de ideias e o refinamento de estratégias, onde se forjarão políticas que elevem o Porto do Funchal a patamares superiores de sustentabilidade, inovação e responsabilidade socioambiental”.

Japão é um dos principais importadores de vinho Madeira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz

Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu, nesta quarta-feira, em audiência, no Palácio de São Lourenço, o Embaixador do Japão, Ota Makoto.

No decurso deste encontro, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como a situação geopolítica atual, o incremento das relações económicas e políticas entre Portugal e o Japão, que vêm tendo um reforço significativo, e o sucesso que tem sido o pavilhão português na Expo 2025, em Osaka.

“Portugal está a pagar milhões a quem não trabalha”

O grupo parlamentar do CHEGA anunciou que vai exigir a inclusão de várias medidas de impacto orçamental no próximo Orçamento do Estado. Entre elas estão a criação de uma polícia de fiscalização de subsídios, o pagamento de um suplemento de missão aos polícias da nova Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras e a construção de centros de deportação de imigrantes ilegais em território nacional.

Bordado Madeira em Berlim

A ação é concertada entre o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira e a marca “Bailha”. Numa ação concertada entre o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e a marca “Bailha”, tem lugar, nos dias 24, 25 e 26 de julho, na Cidade de Berlim, uma iniciativa promocional do Bordado da Madeira, em parceria com a White Label Project, plataforma internacional, com sede em Berlim, que promove marcas de design sustentável lideradas por mulheres, com foco na justiça social, valorização do artesanato e comércio ético.

