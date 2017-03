Apreensão de estufa de cannabis

O Comando Territorial do Porto apreendeu hoje, dia 9 de março, uma estufa de cannabis em Penafiel. No âmbito de um inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Paredes da Comarca do Porto Este, no qual se investiga um crime de tráfico de estupefacientes, os militares realizaram umabusca domiciliária e outra não domiciliária na freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Penafiel. Durante a ação, foi detido um homem de 26 anos, por cultivo e tráfico de cannabis.

No decorrer das buscas foi possível apreender:

·Uma estufa de cannabis, composta por um temporizador, um termómetro, várias lâmpadas de aquecimento, um ventilador;

·765 gramas de liamba;

·Fertilizantes, estimulantes;

·Uma balança de precisão.

O detido está neste momento a ser presente ao DIAP de Paredes.