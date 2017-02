‘Avaliação nutricional será feita a todos os utentes’

Todos os utentes do Serviço de Saúde da Região passarão a ser alvo de uma avaliação ao seu estado nutricional. Isto mesmo, anunciou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, no âmbito da iniciativa promovida pela unidade de Nutrição e Dietética do SESARAM, para assinalar o Dia Mundial da Nutrição.

Esta iniciativa baseia-se na realização de um questionário, que avalia o estado nutricional dos doentes internados e audita a qualidade dos cuidados nutricionais prestados. Serão envolvidos os serviços de Cardiologia, Hemato-oncologia e Neurologia no Hospital Dr. Nélio Mendonça e a Unidade de Cuidados Continuados Integrados, o serviços de Medicina Interna e de Pneumologia no Hospital dos Marmeleiros.

Todavia, Pedro Ramos quer que esta avaliação nutricional seja aplicada a todos os utentes, passando a integrar o registo clínico do utente.