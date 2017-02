A Opel esteve em particular evidência na gala de entrega dos prémios AUTOBEST 2016, que decorreu em Lisboa, tendo sido distinguida com dois galardões internacionais. Ulrich Schumacher, Vice-Presidente de Recursos Humanos do Opel Group, recebeu os troféus correspondentes ao prémio ECOBEST, que elegeu o modelo elétrico Opel Ampera-e, e ao prémio COMPANYBEST, que distinguiu o Opel Group.