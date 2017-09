Renascença assinala o Dia Mundial da Doença de Alzheimer

A Renascença junta-se à Associação Alzheimer Portugal para divulgar um conjunto de iniciativas, uma delas a 7ª Edição do Passeio da Memória, que pretende assinalar o Dia Mundial da Doença de Alzheimer.

Os fundos angariados através das inscrições nesta caminha irão reverter na íntegra para a Alzheimer Portugal que, também por esta via, procura informar e consciencializar para a importância de reduzir o risco de desenvolver demência, para os sinais de alerta da doença e, sobretudo, para a importância do diagnóstico atempado.

Será também desenvolvida uma campanha de divulgação, intitulada “Memórias para Guardar”, que conta este ano com o apoio institucional do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de várias figuras públicas e de algumas das vozes da Renascença: Carla Rocha, Paulino Coelho, Renato Duarte, Sónia Santos, Miriam Gonçalves e Ana Carrilho.

Todos irão gravar uma mensagem em vídeo com aquela que é a memória que nunca quererão perder e apelar, simultaneamente, à participação dos portugueses. De modo simples, a campanha pretende que todos os portugueses – anónimos e/ou figuras públicas – gravem um vídeo e o partilhem nas redes sociais. O vídeo deverá ter como base a frase “nem que viva mais de 100 anos nunca mais me esquecerei…”. O primeiro será gravado pelo Professor Marcelo Rebelo de Sousa como convite à participação de todos, que marca o início da campanha, a 1 de Setembro.

Os vídeos serão partilhados com as hashtag #memoriasparaguardar e #passeiodamemoria, procurando também chamar a atenção para a caminhada solidária da Associação, e serão divulgados ao longo do mês de Setembro nas redes sociais da mesma.

A Renascença junta-se ainda a esta causa através de uma campanha de promoção on-air e online e, também, com a cobertura da Cimeira Mundial – Alzheimer’s Global Summit – que se realiza em Lisboa, de 18 a 22 de Setembro.