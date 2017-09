Operação “Festival ZNA Gathering – Montargil 2017”

O Comando Territorial de Portalegre, através do Destacamento Territorial de Ponte Sor, realizou entre 21 e 29 de agosto, uma operação de segurança, com a finalidade de detetar a posse e tráfico de estupefacientes, durante o decorrer do Festival ZNA – Gathering Montargil 2017, na albufeira da Barragem de Montargil.

Da fiscalização efetuada a 248 viaturas e 749 pessoas, foram detidas 29 pessoas de diversas nacionalidades, com idades compreendidas entre os 19 e 48 anos, por tráfico de estupefacientes. Foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a um homem francês, com 36 anos.

Foram ainda elaborados 83 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes.

Das apreensões, destacam-se:

· 3 680 doses de LSD;

· 2 354 doses de MDMA;

· 682 doses de haxixe;

· 310 doses de cocaína;

· 95 doses de liamba;

· 80 doses de anfetaminas;

· 45,7 gramas de psilocibina (cogumelos).

A GNR empenhou 198 militares das diversas valências operacionais, entre as quais os binómios de deteção de estupefacientes, militares da Investigação Criminal e da valência do territorial, garantindo assim que este evento decorresse em segurança.