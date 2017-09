Quinta do Bill atuam na Festa das Vindimas do Estreito

A Quinta do Bill comemora este ano três décadas de carreira e volta a assinalar este grande acontecimento com mais um concerto na Madeira. Desta vez, a atuação será em Câmara de Lobos, na Festa das Vindimas do Estreito, no sábado (9 de setembro) às 22h30.

A banda, que é um dos destaques da programação deste certame, regressa à Madeira, depois de em julho passado ter atuado na Mostra Gastronómica de Santana.

Desde o início do ano que a Quinta do Bill tem vindo a celebrar um pouco por todo o país este incrível marco. E por onde tem passado, a banda folk-rock mais conhecida da música portuguesa tem oferecido ao público espetáculos inesquecíveis. Ainda em julho, em Tomar, cidade que viu o grupo dar os primeiros passos, dezenas de milhar de fãs e amigos fizeram questão de encher a Praça da República para a festa de comemoração deste surpreendente marco.

Em outubro, a banda irá levar a tour dos 30 anos também a Espanha. O primeiro concerto está já marcado para o final do mês e acontecerá em Santiago de Compostela.

De recordar que em março deste ano a Quinta do Bill venceu o prémio aRi[t]mar 2016 – iniciativa que premeia as melhores músicas e poemas portugueses e galegos de cada ano – com a canção “Faz Bem Falar De Amor” (do seu último álbum, “Todas as Estações”), cujo videoclipe esteve a concurso em vários festivais de cinema de e curtas metragens de animação internacionais.

Outro grande acontecimento está marcado para 25 de novembro. Nesse dia, a banda irá fazer o grande concerto de comemoração dos 30 anos de carreira na Casa da Música, no Porto.

Com um som muito característico, a banda de Carlos Moisés (voz, guitarra e flauta), Paulo Bizarro (baixo), Carlos Calado (guitarras), Dalila Marques (violino), Jorge Costa (bateria) e Miguel Urbano (teclas e acordeão) irá apresentar em palco algumas das canções mais recentes, passando inevitavelmente por alguns dos seus temas mais emblemáticos.

A Quinta do Bill nasceu em setembro de 1987 na quinta de Guilherme, mais conhecido por Bill, pelas mãos de Carlos Moisés, Paulo Bizarro e Rui Dias. Nesse ano participaram na 1.ª Mostra de Música Moderna da Rádio Universidade de Coimbra e, no ano seguinte, no 5.º Concurso do Rock Rendez-Vous, no qual, por terem sido finalistas, puderam gravar o tema “Zézé”, incluído na coletânea “Registos”

O primeiro álbum do grupo, “Sem Rumo”, foi editado em 1992. Seguiu-se “Os Filhos da Nação” (1994), que conquistou grande notoriedade nacional e levou a banda a marcar presença em vários programas de televisão e de rádio. Em 1996, lança “O Trilho do Sol” que, à semelhança do seu anterior, foi um sucesso de vendas. O seu mais recente trabalho é “Todas As Estações”, álbum de originais lançado em 2016.

Até hoje, a Quinta do Bill lançou 8 álbuns de originais e é responsável por canções incontornáveis, como “Os Filhos da Nação”, “Se te amo”, “Voa” ou “No Trilho do Sol”.

Com vários discos de ouro já conquistados e uma carreira marcada por concertos históricos, como o da Avenida dos Aliados, no Porto, que juntou mais de 100 mil pessoas, a Quinta do Bill é uma das bandas mais marcantes da música portuguesa.