Apoios concedidos à comunicação social privada ‘vão chegar’ ao parlamento

O Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares afirmou ontem que o Governo dos Açores passará a remeter, anualmente, um relatório pormenorizado com os apoios concedidos à comunicação social privada, disponibilizando-se para prestar na Comissão Parlamentar competente todos os esclarecimentos necessários sobre esse relatório.

“Este relatório terá a identificação dos beneficiários, o valor total discriminado dos apoios atribuídos, os níveis de execução do regime de apoios e o grau de cumprimento dos projetos apoiados, entre outras questões que os senhores deputados queiram incluir na proposta agora em apreciação”, frisou Berto Messias na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho da Assembleia Legislativa.

“Mantemos todos os apoios existentes no anterior programa, introduzimos várias inovações que reforçam a aposta na vertente digital, reforçam e alargam os apoios à formação dos agentes da comunicação social e apoiamos projetos que visem facilitar o acesso à informação de cidadãos com necessidades especiais”, salientou Berto Messias nesta audição para apresentação do novo regime de apoio aos órgãos de comunicação social privada dos Açores – Promedia 2020.

Desenvolvimento digital, apoio à difusão informativa, acessibilidade à informação, valorização dos profissionais da comunicação social, apoio especial à produção e apoio a iniciativas que fomentem a formação e promoção dos Açores são as medidas de apoio que constam na proposta agora apresentada na Assembleia Legislativa.

Berto Messias referiu ainda que a Comissão de Análise “será reformulada, quer nas suas competências, quer na sua composição, passando a ser uma comissão de análise e acompanhamento”.

“A sua composição será um representante do Governo dos Açores, um representante do Sindicato dos Jornalistas, um representante da Associação de Consumidores dos Açores, um representante da Assembleia Legislativa eleito pelo plenário e uma personalidade escolhida e cooptada por estes quatro elementos”, adiantou o Secretário Regional.