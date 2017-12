Renascença, MEGA HITS e Rádio Sim juntas pela Acreditar

Shares

Já arrancou a campanha de Natal da Renascença, da MEGA HITS e da Rádio Sim que visa ajudar a casa do Porto da Acreditar – Associação de Crianças com Cancro. Mais do que um simples edifício, esta Casa é uma família. Um “porto de abrigo” para crianças e jovens com cancro e respetivos familiares que, no decorrer dos tratamentos, fazem deste local a sua residência temporária.

De forma a dar o seu contributo, as 3 rádios do Grupo Renascença Multimédia pretendem ajudar em concreto a casa do Porto da Acreditar, uma habitação com 16 quartos que, anualmente, tem de fazer face a muitos custos de manutenção, uma vez que as famílias não pagam a estadia nestas casas.

A completar um ano de existência (foi inaugurada a 15 de fevereiro deste ano), a Casa Acreditar do Porto depende apenas do apoio e boa vontade de mecenas e de todos quanto colaboram e contribuem para ações e campanhas.

E é aqui que todos entramos…!

Neste Natal, a Renascença a MEGA HITS e a Rádio Sim contam com a ajuda e a participação de todos os portugueses, através de donativos, que podem ser feitos através da conta Acreditar, cujo número de conta é o 0035 0259 0021 5913, através do IBAN – PT50 0035 0259 00002159 130 03, ou ainda pelo Multibanco, inserindo a Entidade 21 808 e a referência 808 808 808.

Para Padre Américo Aguiar, Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, “poder ajudar quem ajuda os outros é para nós, motivo de orgulho e de esperança. Contar com a ajuda de quem nos ouve é determinante para o sucesso das nossas campanhas! Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que já participaram ou irão participar nas campanhas deste Natal!”

Mais informações podem ser encontradas nos sites da Renascença, MEGA HITS e Rádio SIM.

De realçar ainda a campanha de Natal da RFM – “Natal a Meias” – conjuntamente com a marca italiana de legwear Calzedonia, na qual por cada par de meias vendido (custo de 5€), metade do valor, ou seja, 2,5€, reverte a favor da Comunidade Vida e Paz, uma instituição que não só ajuda, como dá ferramentas de formação e competência a quem quer sair da rua.

Esta Campanha quer dar uma ajuda concreta à Comunidade Vida e Paz e assim ajudar a mudar a vida dos sem abrigo.