Shares

No âmbito do Projeto Kiitos @21 st Century Preschools, realizou-se a 3.ª Reunião Transnacional, de 15 a 17 de novembro de 2017, na Universidade de Malapolska, em Tarnów, Polónia.

O Projeto Kiitos @21 st Century Preschools, com início a 1 de setembro de 2015 e término a 31 de agosto de 2018, visa uma abordagem pedagógica integrada para promover as competências do século XXI e a aprendizagem de uma segunda língua na educação pré-escolar.

Estiveram presentes na 3.ª reunião transnacional os representantes do Município de Ponte de Sor (entidade coordenadora do projeto) e os vários parceiros nacionais e internacionais, nomeadamente Audiation Institute, Itália, Universidade de Malapolska, Polónia, Çukurova University, Turquia, Instituto Politécnico de Portalegre, Associação Portuguesa dos Professores de Inglês, Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas e a Direção-Geral da Educação. Esta Direção-Geral integra a equipa técnica que irá validar os materiais produzidos no âmbito deste projeto, bem como recomendações sobre os documentos que vão sendo elaborados.

O principal objetivo desta reunião visou o intercâmbio e a partilha de boas práticas, através da divulgação de experiências das diferentes equipas que desenvolvem o projeto, com enfoque especial no contexto de educação pré-escolar polaco. A reunião integrou sessões plenárias e em pequenos grupos, bem como uma visita a um jardim de infância, onde foram observadas atividades de música e de inglês.