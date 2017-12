Porto Judeu acolhe em dezembro a Biblioteca Itinerante

Shares

A Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro e em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, promove, de 4 a 29 de dezembro, a sua presença de uma forma deslocalizada na Junta de Freguesia de Porto Judeu, procurando diversificar a oferta bibliográfica do seu serviço de empréstimo a um âmbito local.

A Biblioteca Itinerante, que está a percorrer as freguesias da ilha Terceira, pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00.

Com o projeto da Biblioteca Itinerante pretende-se levar até às populações os exemplares do serviço de empréstimo com o objetivo de tornar mais visíveis as facilidades que este serviço oferece aos cidadãos, mas também permitir que a população mais idosa, ou com menor mobilidade, tenha acesso em igualdade de circunstâncias, e sem necessitar de se deslocar, às obras disponibilizadas para empréstimo domiciliário nas mesmas condições que oferece o serviço nas instalações da Biblioteca, contribuindo, assim, para fomentar o interesse pelo livro e pela leitura e dar a conhecer a biblioteca à comunidade.

Altares, Serreta, S. Bartolomeu, Doze Ribeiras, Santa Bárbara, Terra-Chã, Posto Santo, Ribeirinha, Porto Judeu, Feteira e S. Sebastião foram as freguesias que, até agora, aceitaram o desafio da Biblioteca.

