Expo-Agrícola e Artesanato em São Vicente

A Câmara Municipal de São Vicente, com a colaboração das Juntas de Freguesia do Concelho, levam a efeito mais uma edição da Expo-Agrícola e Artesanato de São Vicente, no próximo dia 5 de fevereiro (domingo), entre as 10 horas e as 20 horas, no Sítio do Calhau, Freguesia de São Vicente, com uma periodicidade semanal, até ao final do verão.

Esta exposição tem como principal objetivo a promoção e a dinamização dos produtos agrícolas e artesanais, possibilitando aos pequenos agricultores e artesãs do município o escoamento dos seus produtos.

Esta é uma excelente oportunidade para adquirir e conhecer melhor alguns produtos regionais.