A Guarda Nacional Republicana (GNR) promove em todo o país, entre o dia de hoje e amanhã, 30 e 31 de janeiro, no âmbito do Dia Internacional da não-violência e da paz nas escolas (30 de janeiro), várias ações de sensibilização junto da comunidade escolar com o objetivo de alertar para a necessidade de prevenir comportamentos violentos.

Associado a este dia, os cerca de 400 militares dos núcleos de Programas Especiais da GNR vão desenvolver diversas ações e atividades, onde serão abordados temas como bullying, violência doméstica, violência no namoro e ofensas à integridade física.

No ano letivo de 2015/2016, nos 5 187 estabelecimentos de ensino da zona de responsabilidade da GNR, foram realizadas 67 732 ações de sensibilização, tendo sido alcançados 694 997 alunos. Neste período, as ofensas à integridade física (349), as injúrias/ameaças (141) e os furtos (167), foram os crimes mais registados em ambiente escolar, pretendendo-se com estas ações prevenir este tipo de ocorrências.