Bass vence prémio “Voz Masculina do Ano”

Depois de na passada semana Bass ter assinado contrato de gestão de carreira com a MediaPlay Music Management & Bookings, o cantor é agora distinguido como o vencedor do Prémio “Voz Masculina do Ano” pela Rádio Luanda.

Segundo Bass: “Apercebo-me cada vez mais, de um grande reconhecimento pelo meu trabalho, mas na verdade, os fãs é que fazem a magia, eles são os #Culpados”.

Recorde-se que Bass, já lançou vários singles e conseguiu promover a sua música na Europa nos últimos anos, alcançando o sucesso com o single “Sem Norte”.

Em Angola, foi nomeado para o Top dos Mais Queridos da Rádio Nacional de Angola.

E, no corrente ano, o cantor foi escolhido como um dos finalistas na categoria de “Melhor Voz Masculina do Ano” do Top organizado pela Rádio Luanda, que se encontra actualmente em votação.

Muito em breve irão surgir novidades, fazendo com que 2017 seja o ano do verdadeiro reconhecimento de Bass pelo grande público.

PRÓXIMOS SHOWS:

11 Fevereiro – Noite Sensual – Discoteca Cacuso Malanje | Angola

18 Fevereiro – Carnaval Sem Norte – Cassequel do Lourenço, Luanda | Angola