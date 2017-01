Cantar dos Reis ao autarca de São Vicente

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, recebeu, nos Paços do Município, vários grupos de idosos e crianças de diferentes instituições do Concelho, com o tradicional Cantar dos Reis, brindando todos os presentes com os seus cânticos alusivos ao Dia de Reis.

Após à entoação desta tradição, houve um pequeno lanche oferecido pela edilidade.

O executivo camarário agradece a vinda destes grupos à Câmara Municipal, e aos demais, que mantêm a tradição de Cantar os Reis, nesta época festiva.