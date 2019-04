‘São Vicente Cup’ superou as expetativas

A oitava edição do ‘São Vicente Cup’, torneio de futebol infantil, disputou-se entre os dias 17 e 20 de Abril de 2019, no relvado natural do Estádio dos Juncos, no Concelho do Norte, com a competição a multiplicar-se por três escalões, nomeadamente sub-8, sub-10 e sub-12, ao longo dos três dias.

O evento desportivo, promovido pela Câmara Municipal de São Vicente e Associação Cultural e Desportiva de São Vicente, pretendeu proporcionar aos mais jovens uma excelente oportunidade de se envolverem numa competição ímpar, para além de que faz também questão de incutir nos atletas valores como o respeito, amizade, tolerância, cooperação e solidariedade, em harmonia com a natureza.

O autarca de São Vicente fez um balanço “extremamente positivo” desta iniciativa que acolheu centenas de crianças e jovens num ambiente de festa e camaradagem entre todas as equipas participantes.

Quanto aos vencedores desta edição do ‘São Vicente Cup’: O CF Andorinha sagrou-se campeão em sub-8; O CD Nacional é o campeão na categoria de sub-10; e o SL Benfica sagrou-se hexacampeão na categoria de sub-12.

Ainda referente a este evento desportivo, de sublinhar que o atleta João Camacho, do Clube Desportivo Nacional, esteve na Câmara Municipal de São Vicente para a entrega de uma camisola por si autografada.

O jogador apadrinhou o Torneio de Futebol Infantil – São Vicente Cup 2019.