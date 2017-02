Terá lugar no próximo dia 19 de fevereiro (domingo), mais uma edição da Expo-Agrícola e Artesanato de São Vicente organizada pela Câmara Municipal de São Vicente com a colaboração das Juntas de Freguesia do Concelho.

A exposição realiza-se no mesmo lugar que nas edições anteriores, no Sítio do Calhau, Freguesia de São Vicente, entre as 10 e as 20 horas.