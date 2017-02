O Garfo da Sorte já atingiu mais de 7 mil downloads

O Lifecooler, um dos portais de turismo e lazer mais visitados em Portugal lançou há cerca de um mês, o Garfo da Sorte, uma nova aplicação móvel, que pode ser descarregada gratuitamente permitindo ao seu utilizador obter uma refeição grátis. Até este momento, são já mais de sete mil e quinhentos da aplicação.

O Garfo da Sorte oferece, no mínimo, 1 em 40 refeições entre os clientes do restaurante utilizadores da app. Com uma adesão de cerca de 500 restaurantes até ao momento, o Garfo da Sorte está a ser um sucesso.

Os restaurantes que aderiram aumentam a cadência da oferta e a probabilidade do consumidor ganhar uma refeição pode chegar aos 50% em determinados dias. Ao descarregar gratuitamente a aplicação e escolher uma refeição, no final, poderá verificar se a sua refeição é gratuita ou não.

Se os utilizadores da app forem clientes Lifecooler a probabilidade de ganhar a refeição duplica. Esta duplicação será conseguida também através de outras parcerias, tendo sido a primeira com a Vodafone e existindo em vista novas parcerias com outras entidades.

O Garfo da Sorte assume-se como uma forma de os restaurantes darem as boas vindas aos seus clientes de forma diferente e de garantir momentos de diversão. O Garfo da Sorte apresenta vantagens para os restaurantes, que passam a dispor de uma ferramenta de marketing e de um canal direto para os seus clientes atuais e futuros, e para os utilizadores que podem, num momento divertido, tentar a sua sorte e ter uma refeição sem custos.