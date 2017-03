Lifecooler mostra o Garfo da Sorte a BTL

O Lifecooler, um dos portais de turismo e lazer mais visitados em Portugal, vai marcar presença na edição 2017 da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) que decorre entre os dias 15 e 19 de março. Em destaque estará a aplicação móvel “Garfo da Sorte”, que oferece refeições grátis.

Lançada há cerca de cinco semanas, a app conta já com mais de 8 mil downloads e pode ser descarregada gratuitamente permitindo ao seu utilizador obter uma refeição grátis.

O Garfo da Sorte oferece, no mínimo, 1 em 40 refeições entre os clientes do restaurante utilizadores da app.

Os restaurantes que aderiram aumentam a cadência da oferta e a probabilidade do consumidor ganhar uma refeição pode chegar aos 50% em determinados dias.

