Museu de Marinha realiza 2ª Edição do Concurso Literário

No âmbito das Comemorações do Dia da Marinha (20 de maio), o Museu de Marinha vai realizar a 2ª Edição do Concurso Literário destinado ao público escolar – 1º, 2º e 3º ciclo.

O Concurso Literário deste ano tem como mote: “… e num misto de entusiasmo e grande emoção, o marinheiro grita a plenos pulmões: Terra à vista! Terra à vistaa! Terra à vistaaa!!! “

“Conta-nos a tua aventura! Redige um texto que não ultrapasse uma folha A4 (2 páginas) de acordo com o mote que te lançámos e envia-nos o original.”

A data limite de envio é 21 de abril. Para saberes mais como participar: http://ccm.marinha.pt/pt/agendacultural_web/Paginas/Concurso-literario.aspx