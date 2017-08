“Sentir São Vicente” nas Grutas

As Grutas e Centro do Vulcanismo de São Vicente será palco da exposição do concurso de fotografia “Sentir São Vicente”, com a inauguração esta sexta-feira, dia 18 de agosto, pelas 19 horas, seguindo-se a entrega de prémios e certificados de participação.

Este concurso promovido, pelo terceiro ano consecutivo, pela Câmara Municipal de São Vicente, através do pelouro do Turismo e do Centro de Promoção Cultural de São Vicente, contou com a participação de 10 fotógrafos amadores e/ou profissionais, onde foi possível mostrar a paixão pela fotografia, valorizando as riquezas naturais e paisagísticas do Concelho de São Vicente, bem como divulgar o nosso património natural e cultural do Concelho e das atividades desportivas realizadas no Município.

O Presidente da Autarquia, José António Gonçalves Garcês, convida os munícipes e a população em geral a visitar esta exposição que estará patente ao público todos os dias, das 10 às 19 horas, até ao dia 15 de setembro de 2017.