São Vicente formaliza protocolos de cooperação financeira com as entidades locais

Na próxima sexta-feira, dia 27, pelas 10 horas, realiza-se a cerimónia de assinatura dos protocolos de cooperação financeira entre o Município de São Vicente e as diversas entidades do Concelho, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

A Autarquia formaliza, assim, a atribuição de apoios financeiros, sob a forma de protocolo, atendendo à importância da atividade desenvolvida pelas entidades locais junto da população do Concelho, em diversas áreas.

No total, o investimento camarário é de 358.436,64, distribuídos da seguinte forma:

Associação de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz até 146.396,64 euros;

Grupo Coral de São Vicente até 7.200,00 euros;

Casa do Povo da Boaventura até 16.200,00 euros;

Associação Cultural e Desportiva da Boaventura até 12.000,00 euros;

Casa do Povo de São Vicente até 18.000,00 euros;

Casa do Povo de Ponta Delgada até 15.000,00 euros;

Associação Desportiva e Recreativa de Ponta Delgada até 6.000,00 euros;

Valour Futebol Clube até 7.200,00 euros;

Clube Naval de São Vicente até 6.000,00 euros;

Clube de Tiro e Caça de São Vicente até 3.840,00 euros;

Associação Cultural e Desportiva de São Vicente até 12.000,00 euros;

ADENORMA – Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira até 94.800,00 euros;

Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco até 9.000,00 euros;

Centro Social e Paroquial do Senhor Bom Jesus de Ponta Delgada até 4.800,00 euros.