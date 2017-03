São Vicente recebe próxima edição do evento “RobôBrava”

O evento RobôBrava, um projeto da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura (SRETC) através da Direção Regional da Inovação, Valorização e Empreendedorismo (DRIVE), vai decorrer em São Vicente no próximo fim-de-semana (dias 25 e 26 de março), em mais uma iniciativa aberta ao público infanto-juvenil em geral.

O Centro Paroquial de São Vicente é o espaço escolhido para acolher este workshop pedagógico dedicado às gerações mais novas com o objetivo de ensinar a construir e programar um robô autónomo. Estão previstas três sessões: sábado, dia 25, das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas, e no domingo, dia 26, entre as 9 e as 13 horas.

O acesso é gratuito e aberto a todas as crianças e jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 14 anos, porém, carece de inscrição prévia. Para obter mais informações ou efetuar a inscrição, poderá ser usado o endereço de correio eletrónico drive.sretc@gov-madeira.pt ou o telefone número 291211832.

O “RobôBrava” insere-se no âmbito do futuro “Playground de Tecnologia e Robótica” do projeto Brava Valley e pretende, acima de tudo despertar o interesse e o entusiasmo da sociedade com a tecnologia, através da interação ativa dos participantes com o mundo apaixonante da robótica e da programação, proporcionando desafios periódicos que: estimulem a prática de conceitos de programação e eletrónica; demonstrem na prática os conceitos científicos; desenvolvam raciocínios lógicos/abstratos, competências informáticas e a coordenação motora e estimulem o espírito de equipa e o trabalho de grupo.

Recorde-se que, neste projeto, a SRETC/DRIVE conta com o apoio da empresa regional Grupo XIS, e com a parceria da Lego Education e da Arabot Hi-Fi (distribuidora da marca em Portugal). A edição do próximo fim-de-semana tem também a colaboração da Câmara Municipal de São Vicente.

Os concelhos da Ribeira Brava e do Funchal já receberam atividades no âmbito deste projeto que, ao longo dos próximos meses, vai percorrer todos os municípios da Madeira e Porto Santo.