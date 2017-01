Proteção Civil adquire quartel dos Voluntários da Ribeira Brava

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) adquiriu à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava o terreno e edifício do quartel daquela Associação pelo valor de 1,5 milhões de euros. A decisão do Conselho de Governo, de autorizar a aquisição do quartel, vem solucionar um problema de anos decorrente da incapacidade da referida Associação em assegurar o cumprimento dos encargos financeiros junto da construtora responsável pela edificação do quartel.

“Não poderíamos protelar mais este problema que já durava há 16 anos, e que comprometia seriamente a segurança da população dos municípios da Ponta do Sol e Ribeira Brava, uma vez que pendia sobre a Associação alguns constrangimentos de ordem judicial”, indicou Rubina Leal, tutelar da pasta da Proteção Civil e responsável pelo desencadear das negociações com o credor.

A governante considera que a decisão do Executivo vem salvaguardar o interesse público ao apoiar a Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava a resolver a situação e ao permitir a estabilidade da Corporação que cobre os concelhos da Ribeira Brava e Ponta do Sol. A aquisição é suportada pelo Orçamento Privativo do Serviço Regional de Proteção Civil.