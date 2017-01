UMa: 1ª Fase de Candidaturas para Estudantes Internacionais até ao dia 31 de janeiro

Os estudantes, que pretendam eleger a Universidade da Madeira (UMa) como ponto de partida para uma experiência internacional, podem candidatar-se aos cursos de 1o ciclo até ao dia 31 de janeiro de 2017, através do endereço https://candidaturas.uma.pt.

Entre 13 de março e 30 abril de 2017 haverá um segundo período de candidaturas e, de 5 de junho a 31 de agosto de 2017, um terceiro e último período de candidaturas.

Os cursos conferidos pela UMa são acreditados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e reconhecidos em todos os países que fazem parte do Espaço Europeu de Ensino Superior.

Podem candidatar-se ao Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional os candidatos que não tenham nacionalidade portuguesa e os estudantes plurinacionais que sejam titulares de uma qualificação que, no país em que foi obtida, lhes confira o direito de candidatura e ingresso no ensino superior desse país, ou sejam titulares de um diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente equivalente.

No caso dos candidatos brasileiros as provas de ingresso serão substituídas pelos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o equivalente ao ensino secundário português, ao abrigo de um protocolo estabelecido no ano transato, entre a UMa e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Brasil.

A UMa aceita candidaturas de estudantes brasileiros que façam o ENEM em 2016, ou que o tenham feito nos 3 anos anteriores (2016, 2015 ou 2014) e que tenham diploma do Ensino Médio.

A anuidade para o ano letivo de 2017/18 é de 4.000€, podendo ser paga até ao máximo de 10 mensalidades. A UMa propõe também aos Estudantes Internacionais uma oferta combinada que inclui propina, alojamento e alimentação, por 7.150€ por ano.

Este ano, a UMa disponibiliza aos Estudantes Internacionais Bolsas de Estudo que consistem na redução da propina para o valor cobrado ao Estudante Nacional (1063.47€ por ano). Os Estudantes que concorrerem a estas Bolsas serão seriados por um Júri que avaliará o mérito escolar de acesso ao Ensino Superior.