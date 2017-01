Na sequência da crise governativa na RAM, e tendo em conta que esta instabilidade política tem afectado de forma significativa a vida das pessoas, o presidente do PS-Madeira, Carlos Pereira, reúne o fórum consultivo, os deputados regionais, nacionais e a deputada europeia, com a direcção do PS-M, de modo a recolher as opiniões sobre a presente situação. A reunião decorrerá no sábado, dia 7, pelas 12 horas, na sede do partido