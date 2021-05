Cofinanciamento do Hospital “é uma promessa cumprida”

Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, regozija-se com o facto de as obras de construção do novo Hospital terem início brevemente, recordando a batalha que o próprio travou, de forma persistente, para que o cofinanciamento desta infraestrutura fosse assegurado no Orçamento do Estado.

Em reação à notícia que dá conta que as obras do novo Hospital irão começar já este mês, o parlamentar socialista faz questão de vincar o empenho que dedicou a esta causa desde que assumiu as funções de deputado em São Bento. Carlos Pereira recorda que a garantia do cofinanciamento desta obra foi uma das promessas que assumiu no seu primeiro mandato, tendo conseguido que tal fosse consagrado nos Orçamentos do Estado de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

O deputado socialista salienta que esta foi uma “batalha que valeu a pena” e coloca em evidência o facto de, pela primeira vez na história, a República ajudar a pagar um hospital, enquadrado na Lei das Finanças Regionais, no quadro dos Projetos de Interesse Comum.

Orgulhoso por esta conquista, Carlos Pereira sublinha que se trata de “uma grande vitória para o povo da Madeira”.