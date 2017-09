Ana Catarina Mendes no jantar-comício do PS-Madeira

Shares

Centenas de militantes e simpatizantes do PS-Madeira estiveram, na noite desta segunda-feira,, no jantar-comício, na Ribeira Brava, para apoiar os candidatos às câmaras, juntas de freguesias e assembleias municipais.

Nas intervenções políticas, o presidente do PS-Madeira, Carlos Pereira, agradeceu o empenho e a capacidade política dos candidatos socialistas, “que têm demonstrado ao longo da campanha sensibilidade através das suas propostas”. Para além disso, afirmou que os candidatos revelam competência, frisando que “alguns já são presidentes de câmara e outros tantos serão eleitos, no próximo dia 1 de outubro, de modo a poderem trabalhar em prol dos seus concelhos.

Carlos Pereira salientou também que em onze concelhos, o PS-Madeira apresentou onze candidaturas, que ao vão ao encontro dos anseios da população. Nesse âmbito, disse igualmente que os madeirenses vão ganhar com as políticas solidárias do PS, tendo em conta que o partido está unido, tem a estabilidade necessária para fazer face aos problemas que têm de ser rapidamente resolvidos, nomeadamente, nos concelhos que ainda são direita.

Por outro lado, criticou as más opções políticas de Miguel Albuquerque, referindo que no próximo domingo os madeirenses e porto-santenses irão dar um cartão velho ao PSD, votando e elegendo o Partido Socialista para as câmaras, juntas e assembleias municipais.

Refira-se que esta iniciativa contou com a presença da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, que veio à Região Autónoma da Madeira apoiar o PS-M. Na sua intervenção política deixou um abraço solidário por parte do secretário-geral do PS, António Costa, e referiu que o PS-M “tem os melhores candidatos, as melhores propostas para a população, portanto, no dia 1 de outro o PS-Madeira terá uma grande vitória.