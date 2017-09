Sacerdote Miguel Lira expõe mostra “Sob a Vossa Proteção”

Shares

O Centro de Promoção Cultural de São Vicente inaugura a exposição de fotografia “Sob a Vossa Proteção”, da autoria de Miguel Lira, natural da Calheta, no próximo dia 27 de setembro de 2017, pelas 19h00, e estará patente ao público de segunda a sexta-feira das 10 horas às 12h30 e das 14 horas às 17h30, até ao dia 20 de outubro de 2017.

Segundo o artista, “toda a Fotografia conta uma História e todas as Histórias são o objeto da fotografia. Esta recolha de fotografia conta e regista a história destes painéis de azulejos que, no correr dos dias, discretamente passam por nós.

Percorrendo as nossas ruas, não só nos ambientes mais rurais, mas também na nossa cidade, deparamo-nos com alguns destes painéis de azulejos que, recatadamente, embelezam casas, muros, fontenários, miradouros e fachadas de Igrejas, sobrevivendo aos Tempos, Épocas e, por vezes à vontade dos Homens. Eles estão ali, na rua onde passamos diariamente, ao lado da casa onde vivemos e, talvez, no local onde trabalhamos. Eles contam Histórias de Fé, de Devoção, de Vidas tocadas e protegidas pelo Divino.

Um dos objetivos desta recolha fotográfica é o podermos (re)Parar em cada um deles, olharmos a sua beleza, as suas cores, as suas formas e até mesmo as suas Imagens e significados, talvez seja uma forma de ornamentar o nosso caminho e até a nossa história.”

Biografia de Miguel Lira

Miguel Lira nasceu em setembro de 1987, na Vila da Calheta, Ilha da Madeira. Concluiu o Curso de Teologia em junho de 2011, sendo ordenado Sacerdote em julho de 2012. O gosto pela Fotografia surgiu quando participou num Curso geral sobre a Fotografia em janeiro de 2014. Curso ministrado pelo Fotógrafo David Francisco. Entretanto frequentou algumas conferências sobre Fotografia onde foi conhecendo o trabalho de alguns fotógrafos.

Para o Miguel Lira a Fotografia é a capacidade de vencer a fragilidade do Tempo. Através da Fotografia vencemos a barreira do tempo e podemos evocar e viver o que somos, o que vivemos, os momentos que marcam a nossa História e a nossa personalidade. É atualmente o Pároco das Paróquias da Graça e do Curral das Freiras.