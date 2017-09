Marinha do Brasil visita a Marinha Portuguesa

A Marinha recebeu a visita dos auditores do Curso de Política Estratégica Marítima da Escola de Guerra Naval do Brasil.

Fazendo parte da formação contínua dos futuros oficiais generais da Marinha do Brasil, esta visita pretendeu mostrar a organização e capacidades da Marinha Portuguesa, abordando o planeamento e preparação da Força Naval Portuguesa.

A importante relação entre as duas Marinhas é evidente nas palavras do Diretor da Escola de Guerra Naval do Brasil, Contra-Almirante Santana Mendes, ao lembrar que a origem do povo brasileiro se deve à Marinha Portuguesa, sendo esta não uma longa mas uma eterna amizade.