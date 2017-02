O Centro de Promoção Cultural de São Vicente, através da Câmara Municipal de São Vicente, convida a comunidade vicentina e seus visitantes a participar no I Sarau Musical Literário Intergeracional, com o tema “Mulher”, a se realizar no dia 03 de março de 2017, pelas 19h30, no Centro de Promoção Cultural de São Vicente.

O Sarau tem como intuito aliar as vertentes da leitura e da música através de apresentações artísticas, fomentando cultura e unindo gerações que têm em comum o amor pela arte.

A programação do evento inclui apresentações musicais, leituras e declamações de poemas com a participação de crianças, jovens e idosos do concelho de são Vicente.