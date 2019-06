São Vicente assinalou o «Dia da Criança»

Para assinalar o Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal de São Vicente, em conjunto com a NATURNORTE, preparou um dia especial para todos os alunos do ensino básico, pré-escolar e creches do concelho.

Nesta sexta-feira, dia 31 de maio, 290 crianças tiveram um dia diferente, repleto de brincadeira, nas Grutas e Centro de Vulcanismo de São Vicente.

Os jardins das Grutas de São Vicente transformam-se para receber os mais pequenos que tiveram uma manhã cheia de animação com insufláveis, palhaços, jogos interativos, e um vasto jardim para a brincadeira. Foram ainda realizadas atividades lúdico-pedagógicas com música e dançarinos, em que o objetivo é interagir e estimular as crianças para a atividade física.

A festa culminou com um lanche e a oferta de um brinde, oferta da Câmara Municipal de São Vicente.