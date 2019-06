Festividades do ‘Dia da Criança’ junta desporto e lazer

O ‘Dia da Criança’ foi assinalado, no passado dia 1, no Complexo Desportivo de Gaula com diversas atividades que juntaram pais e filhos num ambiente muito animado.

Todos os presentes puderam experimentar a modalidade de taekwondo e de esgrima, assim como ping pong, matraquilhos, puxar a corda, corrida de sacas, entre outros. Houve também um momento de dança, e brincadeiras no insuflável para os mais pequenos. O evento contou ainda com a presença de Vitor Morais, autor do livro «O Campeão das Espadas».

A festa, integrado no Campeonato Regional de Espada de Seniores, foi promovido pela empresa «Hollipop» em parceria com o Clube Desportivo Juventude de Gaula e a Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira (AERAM).