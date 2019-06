Nas bancas a edição 1018 do Tribuna da Madeira

“Rigor” e “transparência” são para manter

O novo presidente da Câmara do Funchal apresentou-se, na passada segunda-feira, com a equipa que o vai acompanhar até terminar este mandato, e traçou as medidas prioritárias. Miguel Silva Gouveia admitiu colocar no terreno todos os trabalhos delineados, no cumprimento do programa eleitoral que foi vencedor em outubro de 2017. A Polícia Municipal é para avançar.

«Queremos uma sociedade sem compadrios»

Paulo Cafôfo disse que não veio “para fazer igual” sublinhando que os madeirenses e portosantenses querem e precisam “de outras caras, outras ideias, outros projetos”.

Saúde, Educação, Turismo, Agricultura, são áreas prioritárias, entre outras, assim como a Economia do Mar.

“Viagens com mais de um século de História”

O Espaço Infoart, situado na Avenida Arriaga, acolhe a exposição “Viagens com mais de um século de História”, que estará, em exibição, até ao dia 22 de Junho, das 09:30 às 12:30 e das 14:00 às 17:00h.

“A Madeira estará sempre primeiro!”

Albuquerque diz que o seu executivo não será conivente com “interesses eleitoralistas”.

O Governo Regional foi na quarta-feira à Assembleia Legislativa para mais um debate “aberto, franco e dialético sobre os diversos temas que cobrem o exercício governativo”. As palavras são de Miguel Albuquerque, no dia em que as acessibilidades estiveram no centro da discussão parlamentar.

Funchal continua a “somar” distinções

Os resultados relativos ao Funchal na «6ª edição do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking» ditaram que foi reconhecido como a 7ª melhor marca do país, a 1ª marca da Região Autónoma da Madeira e a 3ª marca nacional no Ranking Visitar, merecendo igualmente a distinção de Marca Estrela no Ranking Viver, onde registou a maior subida do país, com uma subida de 10 posições.

HF continuará a ser pública

A Horários do Funchal vai continuar a ser uma empresa pública gerida em termos profissionais. Uma garantia que Miguel Albuquerque reafirma passados dois anos, depois de reconhecer que o PAEF tinha limitado o investimento na transportadora.

Meio milhão de euros para rendas sociais

Foi anunciada a aprovação de um contrato-programa que assegura, este ano, a transferência de uma verba para a SocioHabitaFunchal no valor de 495 mil euros.

Miguel Silva Gouveia sublinhou que “este meio milhão de euros será aplicado na subsidiação à habitação social no concelho do Funchal.

Brexit: Empresários “sem razões para alarme”

Pedro Calado apelou a alguma tranquilidade por parte dos empresários madeirenses quanto ao processo do “Brexit”. O vice-presidente do Governo Regional, que falava num seminário promovido pelo AICEP e pela ACIF onde o tema foi debatido, disse que “não há razões para alarme”.

Trabalhar «com afinco» para combater a violência doméstica

A violência doméstica foi tema abordado esta semana, no auditório da Reitoria da UMa.

Madalena Silva veio à Madeira apresentar o seu livro que regista casos de filhos vítimas deste flagelo. Fez o relato na primeira pessoa em que também foi uma vítima, e deixa o alerta de que é preciso sensibilizar para mais divulgação nas escolas e na sociedade sobre esta matéria.

Rita Andrade realçou que o Governo Regional está atento a este flagelo.

Duas vencem projeto «Escola Amiga da Criança»

A Escola Amiga da Criança, uma iniciativa da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), da LeYa e do Psicólogo Eduardo Sá, anunciou, no passado dia 31, os vencedores da sua segunda edição.

A Escola Secundária de Francisco Franco, da Região Autónoma da Madeira, com o seu projeto Banco dos Afetos, foi a grande vencedora desta iniciativa e vai ver a sua biblioteca repleta com 5000 euros em livros LeYa.

Violência nas escolas: «Manter programas e ações de prevenção»

Um aluno foi agredido no interior da Escola Horácio Bento Gouveia, na passada segunda-feira, na parte da manhã, num dos intervalos das aulas. O agressor, um outro jovem estudante do mesmo estabelecimento de ensino, munido de uma navalha que levou para a escola, utilizou a mesma aquecida com um isqueiro e encostou-a por várias vezes nos braços da vítima, tendo posteriormente escapado após ter feito os maus-tratos. O jovem agredido foi encaminhado para o hospital para receber tratamento. Os pais do aluno agredido apresentaram queixa na PSP. Esta situação

“Arraial das Casas do Povo” contribui para a cultura

O vice-presidente do Governo Regional presidiu, no passado sábado, ao encerramento do “Arraial das Casas do Povo” que esteve a decorrer no Cais 8 na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, uma oportunidade para Pedro Calado garantir que o Executivo Madeirense vai continuar a apoiar estes organismos que muito têm contribuído para o desenvolvimento cultural e social da Região.

