Nas bancas a edição 1019 do Tribuna da Madeira

“Temos ultrapassado os obstáculos criados”

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, em entrevista ao «Tribuna», destacou as áreas prioritárias para o seu mandato. Miguel Silva Gouveia falou sobre a dívida encontrada na Câmara e a “saúde” atual das Finanças, assim como os objetivos que pretende cumprir nestes dois anos à frente da Autarquia. Uma recandidatura poderá ser repensada na altura. Agora, afirma estar comprometido a trabalhar.

«Envolvência cívica dos jovens é fundamental»

O candidato do Partido Socialista-Madeira à presidência do Governo Regional reuniu-se com a Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

Neste encontro, Paulo Cafôfo teve a oportunidade de ouvir os representantes da referida associação acerca dos assuntos e preocupações que dizem respeito aos jovens. Após a reunião, o candidato socialista deu conta do facto de existirem muito poucas associações estudantis e juvenis na Região, tendo afirmado que há que começar pela educação e por dar condições para que os jovens possam participar.

«Temos de ter uma classe docente motivada»

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participou no fórum “Desafios da Educação Contemporânea”, em Santana.

O Fórum aborda a necessidade de implementação de um novo currículo para o ensino básico e secundário, que vem estabelecer regras que concedem mais autonomia às escolas para tomarem decisões que ajudem os alunos a alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Motoristas dos Horários do Funchal em greve

O Sindicato Nacional dos Motoristas (SNM) foi mandatado pelos Motoristas dos Horários do Funchal para convocar uma Greve de 24 horas para os dias 28, 29 e 30 de Julho de 2019.

Em comunicado, o SNM informa que irá realizar um plenário de Trabalhadores no próximo dia 26 de Junho, nos Horários do Funchal.

Vinhos da Madeira no Concurso Internacional na Finlândia

Realizou-se o primeiro Concurso Internacional de Vinhos com a chancela da F.I.C.B. – Federação Internacional de Confrarias Báquicas, que decorreu na Finlândia entre o dia 6 e 9 de junho.

“Deixamos as portas abertas para que venham ver e viver a Madeira”

A Madeira foi eleita Melhor Destino Insular da Europa.

“Se alguém foi prejudicado, foram as próprias empresas”

Vice-presidente do Governo Regional volta a negar favorecimento à AFAVIAS.

Ilegalidade em Câmara de Lobos

Construção de moradia em terreno de vizinho está por resolver há anos.

