“Rugas de Sabedoria” de Guida Teixeira

O Centro de Promoção Cultural de São Vicente será palco de uma exposição de fotografia intitulada “Rugas de Sabedoria” da autoria de Guida Teixeira, que expõe pela primeira vez individualmente na sua terra natal, São Vicente. A exposição será inaugurada no próximo dia 27 de janeiro, às 19 horas.

No total, são 16 registos fotográficos “captados” em dois Centros de Dia do concelho de São Vicente “foi aí que comecei a me encantar por registar as rugas, sim as “Rugas de Sabedoria”… Ficava encantada, quando estes meus novos “pequenotes” abriam os seus Corações a falar do passado que tinham sempre presente no brilho dos seus olhares. Quando conversavam, as suas mãos marcadas pelo tempo, parece que tomavam vida e rejuvenesciam, quase sentia isso, quando as registava com a minha máquina fotográfica”.

Ana Guida Andrade Teixeira nasceu em Ponta Delgada, em 1975. É licenciada em Educação de Infância e pós-graduada em Formação Especializada em Educação Especial. Atualmente é Educadora Especializada em Educação Especial no Centro Comunitário da 1ª Lombada, São Vicente, onde incrementa o Projeto “Envelhecer com Alegria”.

O Presidente da Autarquia, José António Gonçalves Garcês, convida os munícipes e a população em geral a visitar esta exposição que estará patente ao público de segunda a sexta-feira das 10 horas às 12h30 e das 14 horas às 17h30, até ao dia 10 de março de 2017. A entrada é livre.